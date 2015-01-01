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"الشباب والرياضة" تعلن عن مسابقة تجسيد الحياة البرية والبحرية للطلائع

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:37 م
الشباب والرياضة تعلن عن مسابقة تجسيد الحياة البرية والبحرية للطلائع
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أسماء قورة
 
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للطلائع، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن مسابقة تجسيد الحياة البرية والبحرية على المستوى الإفريقي، للطلائع للمرحلة السنية من 12 إلى 20 عاما، والتي تستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم مصالح القارة الإفريقية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وانطلاقا من تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإعلان "أسوان عاصمة الشباب الإفريقي" وتزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي2019.

وتهدف المسابقة إلى تجسيد البيئة الإفريقية الخلابة برا، بحرا، نهرا من خلال مسابقات مفتوحة للطلائع المشاركين في مجالات التصوير، الرسم، الأفلام القصيرة لتجسيد الحياة البرية والبحرية على المستوى الإفريقي، الحفاظ عليها والمساهمة في حفظ التوازن البيئي بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى التعرف على أسباب التغير المناخي العالمي.

وتسهم المسابقة في تنمية القدرات الإبداعية للطلائع في مجالات المسابقة المختلفة، بالإضافة إلى بث روح التعاون والمنافسة الشريفة بينهم.

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المزيد عن: وزارة الشباب مسابقة في الرسم والتصوير مسابقة بوزارة الشباب مجالات مختلفة
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