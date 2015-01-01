محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من رفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء خلال تلك الفترة من تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية والميادين الرئيسية بمدينة الإسماعيلية بأطوال بلغ إجمالها ما يزيد عن 42 كيلومترا وبتكلفة إجمالية تجاوزت 83 مليون جنيها وذلك خلال مالا يزيد عن ثلاثة أشهر فقط مدة التنفيذ الفعلى للخطة.





وأشار الى أن هذ جاء بالتزامن مع ما شهدته المحافظة خلال تلك الفترة من افتتاح مشروعات تطوير شبكة الطرق ومداخل ومخارج المحافظة والتى تجاوزت جملة تكلفتها ما يزيد عن مليارى جنيها والتى شملت تنفيذ مشروعات الكبارى العلوية على ترعة الاسماعيلية والجسر الكبير على ترعة بورسعيد وكورنيش بحيرة الصيادين والممشى السياحى الجديد وتعديلات مداخل ومخارج الإسماعيلية وربطها بالشبكة القومية للطرق وما شهدته الإسماعيلية خلال تلك الفترة من نقلة نوعية كبيرة وطفرة غير مسبوقة.



