"الفرش مجاني وجديد".. مدير صندوق تطوير العشوائيات يكشف آخر تطورات تسكين "حكر السكاكيني"



وقال"صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إنه تم تسكين 458 أسرة في المحروسة، مؤكدا أن كافة الوحدات السكنية بالفرش جديد ومجاني.



وأضاف مدير تطوير العشوائيات أنه يتم التأكد من جودة الأثاث والأجهزة قبل تسليم الوحدات السكنية.



كشف المهندس خالد صديق، مدير تطوير العشوائيات، عن آخر تطورات تسكين "حكر السكاكيني"، مشيرًا إلى أن أهالي الحي سيتم تسكينهم في مشروع المحروسة.