"بنك مصر": إعفاء العملاء الجدد من رسوم فتح حساب التوفير

أعلن بنك مصر إعفاء العملاء الجدد من سداد مصاريف فتح حسابات التوفير بداية من الشهر الماضي وحتى نهاية أبريل 2020، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء بنك مصر.





وتبلغ مصاريف فتح حساب التوفير الجديد في بنك مصر 60 جنيها تتراوح بين 30 جنيها مصاريف فتح حساب، و30 جنيها مصاريف إصدار بطاقة خصم مباشر "ديبت"، بالإضافة إلى 55 جنيها مصاريف دورية كشف وإدارة حساب توفير كل 3 أشهر.





ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في بنك مصر 1500 جنيه، ولا يقر البنك أي فائدة على حساب التوفير إذا قل الرصيد الموجود به عن هذا المبلغ.





ويتباين معدل الفائدة على حساب التوفير في بنك مصر المقسمة إلى 5 شرائح حسب قيمة الحساب بكل شريحة، كما أن العائد يختلف داخل كل شريحة بحسب دورية الصرف.





وتتراوح الفائدة على الشريحة الأولى من أول 1500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه، بين 8.5% سنويا على الحساب بعائد يصرف شهريا، و8.75% بدورية عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و8.875% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و9% مع صرف العائد كل سنة.





أما الشريحة الثانية التي تبدأ من أول 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، تتراوح الفائدة عليها بين 9% سنويا على الحساب بعائد يصرف شهريا، و9.25% بدورية عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و9.375% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و9.5% مع صرف العائد كل سنة.





وتبدأ الشريحة الثالثة التي تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة عليها بين 9.5% سنويا على الحساب بعائد يصرف شهريا، و9.75% بدورية عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و9.875% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و10% مع صرف العائد كل سنة.





بينما الشريحة الرابعة وقبل الأخيرة تبدأ من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تتراوح الفائدة عليها بين 10% على الحساب بعائد يصرف شهريا، و10.25% بدورية عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و10.375% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و10.5% مع صرف العائد كل سنة.





وأما الشريحة الخامسة التي تعد الشريحة الأعلى تبدأ من فوق 500 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة عليها بين 10.5% على الحساب بعائد يصرف شهريا، و10.75% بدورية عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و10.875% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و11% مع صرف العائد كل سنة.