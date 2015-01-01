بدء تصوير الموسم الرابع من برنامج "هي وبس" لـ رضوى الشربيني

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، بدء تصوير الجزء الرابع من برنامج "هي وبس"، الذي تقدمه عبر قناة cbc سفرة.

نشرت رضوى عبر خاصية الاستوري على حسابها على Instagram، فيديو لها من داخل السيارة أمام القناة، موضحة أنها عادت من الإجازة الصيفية لبدء العمل مرة، واستئناف تقديم البرنامج في موسمه الرابع.

يُذكر أن برنامج "هي وبس" قدّمته الإعلامية رضوى الشربيني عبر قناة cbc سفرة، لمدة 3 مواسم متتالية، وحققت من خلاله انتشارًا كبيرًا، لا سيما بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب العديد من الحلقات.