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الخميس.. عرض فيلم "Dhoom2" بقاعة سينما الهناجر

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:40 م
الخميس.. عرض فيلم Dhoom2 بقاعة سينما الهناجر
فيلم "Dhoom2"
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الفجر الفني
 
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ضمن نشاط نادي السينما الهندية الشهري، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، يعرض فيلم "Dhoom2"، وذلك في السادسة مساء الخميس 11 يوليو بقاعة سينما الهناجر .

الفيلم إنتاج عام 2006 ، بطولة "هريتيك روشان" ، "آيشواريا راي"، إخراج" راجكومار هيراني" ، وتدور الأحداث حول عودة الشرطي المحترف وزميله للعمل معاَ في محاولة التصدي لأثنين من المجرمين والقبض عليهما بعد أن نجحا في سرقة قطعة فنية نادرة من مومباي والهروب بها ويكتشفان اثناء المطاردة انهما عصابة اجرامية كبيرة .
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