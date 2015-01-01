"الممر" يبدأ جولته العربية بالإمارات والأردن ولبنان وقريباً بأوروبا وأميركا

بعد نجاح فيلم "الممر" في حصد إيرادات تقترب من 60 مليون جنيه وتصدر الإيرادات اليومية لأكثر من 20 يوم في دور العرض المصرية، أطلقت شركة الماسة للإنتاج الفنيفيلم المخرج شريف عرفة والنجم أحمد عز والمنتج هشام عبد الخالق في الإمارات، الأردن ولبنان ابتداءً 3 يوليو، ومن المرتقب إطلاقه قريباً في باقي الدول العربية، حيث قد تم الاتفاق مع مصر للطيران لتكون الناقل الرسمي للجولة العالمية للفيلم، برعاية الشركة المصرية للاتصالات WE الراعي الرسمي للفيلم.





وسوف يبدأ الممر بعد انتهاء جولتهم بالدول العربية القيام بجولة في عدد من المدن الأوروبية وأمريكا وكندا، وكان أبطال وفريق عمل الفيلم قد احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم بالإمارات والأردن ولبنان، وذلك بعد افتتاح الفيلم في دبي.





كان أغلب الآراء الجماهيرية قد أشادت بنجاح الممر في إعادة شحن الروح الوطنية وتذكيرهم بنوعية أفلام لم يتم تقديمها منذ عقود، كما ساهم في تعريف الجيل الجديد من الشباب بمرحلة مهمة في تاريخ بلدهم، وطالبوا بإنتاج المزيد من نفس النوعية من الأفلام.





فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.





ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز،أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.





الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.