بعد نجاح أول عروض كايرو شو.. مجدي الهواري: ستستثمر في المواهب السعودية

أكد المخرج مجدي الهواري المشرف الفني والشريك المؤسس لكايرو شو المنتجة لمسرحية ٣ ايام في الساحل للنجم محمد هنيدي ، ان تجربة كايرو شو في المملكة العربية السعودية والتي بدأت بعروض موسم جدة الثقافي اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان المملكة نجحت بامتياز في سنة اولي مسرح علي مستوي الجمهور والتنظيم و الكوادر الفنية.

وتابع الهواري موضحا: علي مستوي الجمهور لم اكن اتخيل حجم التفاعل و الوعي في التعامل مع ادبيات وبروتوكول المسرح وخاصة أننا نتحدث عن شيئ جديد وغير معتاد في المملكة ، فمنذ اللحظة الأولي وحتي من قبل فتح الستار وبدء العرض و طاقة الجمهور الإيجابية في كل مكان ، و هو ما انعكس بشكل كبير علي الفنانين و كافة العاملين في العرض مشيرا الي كلمة النجم محمد هنيدي في ختام اولي العروض عندما قال انها كانت من احلي ليالي العرض بسبب الجمهور الذي يعد المحرك الحقيقي للفنان علي المسرح.

وأضاف الهواري: ما قاله هنيدي لم يكن مجاملة بالتأكيد كان احساسنا جميعا ، و أيضا عندما وجه الجمهور تحية حارة جدا للفنانة مها ابوعوف كان يعزيها بطريقته الخاصة في وفاة اخيها النجم الكبير عزت ابو عوف ، و يعرب عن تقديره لالتزامها الفني والأدبي واحترامها لعملها ولهم كجمهور رغم حزنها الكبير.







وبالنسبة للكوادر الفنية شدد الهواري علي انه لم يكن يتصور ابدا ان يتم إنجاز بهذا الحجم خلال 20 يوما فقط، مشيرا الي انه كانت لديه تخوفات واسعة من عدم توفر الكوادر الفنية القادرة علي هذا التحدي الكبير.



وقال : الشباب السعودي بشركةُ صلة وهيئة الترفيه فاجأوني باحترافية عالية و قدرات واعدة و مواهب يمكنها ان تحلق بعيدا بقليل من التوجيه و التدريب لصقلها.





وتابع الهواري ان كل هذه العوامل كانت عنصرا حاسما في ان تتخذ كايرو شو قرارا بالأ يقتصر نشاطها علي العروض الموسمية ، و ندرس بالفعل حاليا ان يكون لنا تواجد دائم في المملكة وهناك الكثير من الأفكار المطروحة لتنفيذ ذلك واستثمار تلك الثورة الثقافية والمجتمعية التي تشهدها المملكة والتي يعد المسرح من اهم أركانها ، وخاصة ان الشعب السعودي اكد تذوقه الفني الممتاز و تعطشه الحقيقي لهذا التغيير الكبير الذي رغم تأخره الا انه تم انجازه سريعا و مبهراً و كما قلت قبل ذلك فما حققته دول اخري في أعوام طويلة تحققه السعودية الآن في أشهر.





وكشف مجدي الهواري ان عروض كايرو شو في المملكة لن تقتصر علي مدينةًجدة فقط ولكن ستمتد الي مناطق اخري علي رأسها الرياض ، مؤكدا ان النجاح الكبير الذي حققته عروض كايرو شو في موسم جدة جعله يشعر بالتفاؤل الشديد وبالثقة في النجاح الكبير بإذن الله.