تكريمًا لذكرى الراحل عزت أبو عوف عرض فيلم "Les Petits Chats"

تقيم MAD Solutions بالتعاون مع مركز درب 1718 الثقافي عرضًا استثنائيًا لفيلم "Les Petits Chats" للمخرج شريف نخلة تكريماً لذكرى الفنان الراحل عزت أبو عوف، وذلك يوم الخميس 11 يوليو.





وانضم الفنان الراحل عزت أبو عوف للفرقة عازفاً على الأورج، وكانت تهتم الفرقة بإعادة تقديم الأغاني الأجنبية باللغة العربية، وعلى الرغم من نجاح الفرقة، اضطر عزت إلى ترك الفرقة بعد أن اشترط عليه والده التفرغ لدراسته حتى يتمكن من اجتياز امتحاناته، وعاد إليها من جديد في عام 1973.





انطلق الفيلم في عرضه العالمي الأول بالدورة الـ18 من مهرجان مشاهد عربية للسينما العربية المعاصرة 2015، حيث نجح في اجتذاب جمهور كبير لترفع قاعة عرضه لافتة كامل العدد في عرضين، وترشح لـجائزة لجنة التحكيم، كما كانت له جولة دولية في المهرجانات السينمائية، تضمنت مهرجان كاسكايد للفيلم الأفريقي بمدينة بورتلاند الأميركية، مهرجان طريق الحرير السينمائي بأيرلندا وأسبوع السينما العربية بنيويورك.









"Les Petits Chats" من إخراج وإنتاج الفنان شريف نخلة، ويدور الفيلم حول فريق موسيقي أسطوري تأسس في عام 1967 على يد الفنان الراحل وجدي فرنسيس بالتعاون مع عزت أبو عوف وعمر خيرت، وبعد 30 عاماً من تفرق أعضاء الفريق، يعودون بحفل واحد أخير في ربيع 2010، ليقدموا موسيقاهم لمرة أخيرة أمام نفس الجمهور، ولكن بعد أن تقدم الجميع في العمر وتغير العالم من حولهم.





يستكشف الفيلم تلك الأسئلة التي اشتعلت داخل أعضاء الفريق الستة، وهي أسئلة تجيب عليها حياتهم الحالية واختياراتهم التي اتخذوها منذ تفرقهم. وقد شارك في الظهور بالفيلم عدد من نجوم الفن والثقافة، سواء الآن أو في تلك الحقبة الذهبية الماضية، ومنهم: عزت أبو عوف، عمر خيرت، صبحي بدير، سمير صبري ومحمد سلماوي. وتتولى توزيع الفيلم بالعالم العربي MAD Solutions.