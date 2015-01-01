ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تقارير - بعد جريزمان.. برشلونة يحسم صفقة القرن

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:29 م
تقارير - بعد جريزمان.. برشلونة يحسم صفقة القرن
برشلونة
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بات قريبًا من أي وقتٍ مضي من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت قناة "GOL TV" الإسبانية، إلى أن نيمار أصبح قريبا من التوقيع على عقود انضمامه إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن نيمار اتخذ قراره النهائي بالعودة إلى البلوجرانا من جديد، مؤكدًا أن فترته الاحترافية في صفوف الفريق الباريسي قد انتهت تمامًا.
Advertisements
المزيد عن: نيمار برشلونة باريس سان جيرمان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم