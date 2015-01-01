تقارير - بعد جريزمان.. برشلونة يحسم صفقة القرن

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بات قريبًا من أي وقتٍ مضي من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقالت قناة "GOL TV" الإسبانية، إلى أن نيمار أصبح قريبا من التوقيع على عقود انضمامه إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال ميركاتو الصيف الحالي.



