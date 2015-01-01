تقارير - بعد جريزمان.. برشلونة يحسم صفقة القرن
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 06:29 م
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بات قريبًا من أي وقتٍ مضي من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت قناة "GOL TV" الإسبانية، إلى أن نيمار أصبح قريبا من التوقيع على عقود انضمامه إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال ميركاتو الصيف الحالي.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن نيمار اتخذ قراره النهائي بالعودة إلى البلوجرانا من جديد، مؤكدًا أن فترته الاحترافية في صفوف الفريق الباريسي قد انتهت تمامًا.
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