في ذكرى تقديمه للجماهير.. زيدان أسطورة خالدة في عالم كرة القدم وريال مدريد

يصادف اليوم مرور 18 عاما على تقديم زين الدين زيدان كلاعب جديد لريال مدريد، حيث مثّل التاسع من يوليو 2001 الحجر الثاني في مجرة نجوم فلورنتينو بيريز، بعد أول الأحجار لويس فيجو.

واكتملت تشكيلة الأحجار الكريمة بوصول رونالدو الظاهرة وديفيد بيكهام.

صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت في تقرير لها اليوم في ذكرى التوقيع مع مدرب ريال مدريد الحالي، زيدان: " كان تقديم زيدان رائعا. وصل الثالثة عصرًا في المدينة الرياضية الأثرية القديمة. حضرت كافة وسائل الإعلام واستقبله الرئيس الفخري ألفريدو دي ستيفانو".

وتابعت: "لم يكن فلورنتينو سعيدا عندما تم منح النجم المولود في مارسيليا الرقم 5. إنه رقم سانتاماريا، ماركيتوس، دي فيليبي، بينيتو وسانشيز".

وواصلت: "كان وصول زيدان بمثابة بصمة التميز لمشروعٍ صُمِّمَ من أجل معانقة السماء، خصوصا وأن عام المئوية كان على الأبواب".

وأضافت: "هو الأمر الذي تحقق بفوز الفريق الأبيض بالكأس الأوروبية التاسعة مع ذلك الهدف التاريخي لزيزو والذي لن يُنسى أبدا وستظل ذكراه عالقة لسنين وسنين طويلة".