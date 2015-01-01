أبيدال يغازل نيمار بالعودة لبرشلونة

قدم فريق برشلونة اليوم، لاعبه البرازيلي نيتو، حارس المرمى الجديد للفريق، قدمًا من صفوف فالنسيا الإسباني ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .









وأشار أبيدال خلال مؤتمر تقديم نيتو : نيتو هو حارس مرمى ذو خبرة ومن المهم بالنسبة لنا أن نبحث عن موهبة وشخص لديه شخصية تجلب الجودة والامان للدفاع .













واصل : إنه لاعب دولي وقد فاز بالفعل بالبطولات ويعرف أن هذا هو الهدف في نادي ، ولطالما نسعى في برشلونة للتعاقد مع أمثال هؤلاء اللاعبين .









وحول التعاقد مع نيمار قال : يمكن أن تحدث أشياء كثيرة حتى نهاية أغسطس ونحن دائمًا على استعداد لأي شيء .



