أبيدال يغازل نيمار بالعودة لبرشلونة
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:20 م
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قدم فريق برشلونة اليوم، لاعبه البرازيلي نيتو، حارس المرمى الجديد للفريق، قدمًا من صفوف فالنسيا الإسباني ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .
وأشار أبيدال خلال مؤتمر تقديم نيتو : نيتو هو حارس مرمى ذو خبرة ومن المهم بالنسبة لنا أن نبحث عن موهبة وشخص لديه شخصية تجلب الجودة والامان للدفاع .
واصل : إنه لاعب دولي وقد فاز بالفعل بالبطولات ويعرف أن هذا هو الهدف في نادي ، ولطالما نسعى في برشلونة للتعاقد مع أمثال هؤلاء اللاعبين .
وحول التعاقد مع نيمار قال : يمكن أن تحدث أشياء كثيرة حتى نهاية أغسطس ونحن دائمًا على استعداد لأي شيء .
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