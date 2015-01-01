13 يوليو.. استكمال مرافعات الدفاع بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطره، جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "اقتحام الحدود الشرقية " لجلسة 13 يوليو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي.





ومن الجدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.



