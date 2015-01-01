برشلونة يحدد شرطه الأخير لضم نيمار

لا تزال فرصة انتقال نيمار جونيور إلى برشلونة معقدة نظراً لسوء علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان بشكل واضح وعلني بعد تصريحات ناصر الخليفي بأن لم يجبر البرازيلي على الانضمام للنادي الباريس.





وكان نادي باريس سان جيرمان قد أصدر بياناً يهاجم خلاله نيمار بسبب غيابه عن تدريبات الفريق أمس الإثنين بدون إذن مسبق وجاء ذلك مع تكذيب والد نيمار لإدارة باريس مؤكداً أن ابنه استأذن من الإدارة ولن يعود قبل يوم 15 يوليو الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية حسب مصادرها، أن المواقف بين جميع الأطراف المعنية في صفقة نيمار تتقدم إلى الأمام لكن لا يزال هناك اتفاق نهائي بعيد المنال علنًا، فلن يقوم برشلونة بأي تحرك إضافي حتى يقوم سان جيرمان بتخفيض سعر اللاعب.





وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن نادي برشلونة يأمل في أن تؤدي حرب الكلمات المتبادلة بين نيمار وباريس إلى انخفاض دعم النادي الباريسي للنجم البرازيلي .





وأشارت إلى أنه على الرغم من طلب نيمار من برشلونة مساعدته بالانتقال بسرعة، فالنادي الكتالوني يلعب بدلاً من ذلك لعبة الانتظار من أجل تخفيض سعر الصفقة.



