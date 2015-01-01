نجم ريال مدريد يواجه شبح المصير المجهول

صار النجم الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، على وشك الرحيل عن صفوف الميرنجي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.



ووفقًا لما ذكرته "El Transistor" فإنه قد يُغادر فاسكيز ريال مدريد، لكن وجهته لن تكون في الإنجليزي أرسنال، الذي أبدى مؤخرًا رغبته في ضم اللاعب، ووفقًا لما ذكرته "El Transistor" فإنه قد يُغادر فاسكيز ريال مدريد، لكن وجهته لن تكون في الإنجليزي أرسنال، الذي أبدى مؤخرًا رغبته في ضم اللاعب،

على الرغم من التقارير المناقضة لذلك.



