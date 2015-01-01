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نجم ريال مدريد يواجه شبح المصير المجهول

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:17 م
نجم ريال مدريد يواجه شبح المصير المجهول
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عمر عبدالعزيز
 
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صار النجم الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، على وشك الرحيل عن صفوف الميرنجي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته "El Transistor" فإنه قد يُغادر فاسكيز ريال مدريد، لكن وجهته لن تكون في الإنجليزي أرسنال، الذي أبدى مؤخرًا رغبته في ضم اللاعب، على الرغم من التقارير المناقضة لذلك. 

ومع توفير الأرسنال أرقام محددة من عرض مزعوم لمدريد، فإن اهتمام النادي الإنجليزي معدوم ولا اساس له، لم يكن هناك اهتمام أو اتصالات.
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