ماذا طلب وكيل بوجبا من مانشستر يونايتد؟

أعرب مدير أعمال لاعب وسط منتخب فرنسا، وفريق مانشستر يونايتد، بول بوجبا، مينو رايولا، عن أمله في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، بعد رغبة موكله بالرحيل عن النادي الإنجليزي الشمالي.

وقال رايولا في اتصال هاتفي مع إذاعة توك سبورت البريطانية اليوم الثلاثاء: "لم يقم اللاعب بأي أذى، أظهر احتراماً وحرفية عالية في جميع المجالات".

وأضاف: "يدرك النادي مشاعره منذ فترة طويلة، من المؤسف قيام بعض الاشخاص بانتقاده في غياب المعلومات الصحيحة، وقد خاب أملي لأن النادي لم يتخذ أي موقف تجاه هذا الأمر".

وتابع: "نأمل ان نجد حلاً مرضياً لجميع الأطراف".

ويتواجد بوجبا حالياً في معسكر فريقه في جولته الأسترالية والآسيوية والتي بدأها في مدينة بيرث قبل الانتقال إلى سنغافورة وشنغهاي.

وسجل بوجبا 16 هدفاً الموسم المنصرم، لكنه واجه مشاكل كبيرة مع مدرب مانشستر يونايتد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، ثم تألق في الفترة الأولى لتولي النروجي أولي جونار سولشار منصبه قبل ان يتراجع مستواه مجدداً أواخر الموسم.