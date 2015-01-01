يلا شوت PLUS| مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر tunisia vs madagascar كورة لايف رابط ماتش تونس Total Africa Cup 2019





موعد مباراة تونس ومدغشقر اليوم 11 / 7 / 2019 في أمم إفريقيا EGYPT

ستنطلق مباراة تونس ضد مدغشقر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس، والتاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء بتوقيت عمان، رابط يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر في تغطية مباشرة وحية وخاصة عبر قناة BEIN SPORTS الرياضية والتي تنقل المباراة على شاشتها بتعليق متميز.





تشكيل تونس أمام مدغشقر اليوم :-

أعلن الفرنسي جيريس المدير الفني لمنتخب تونس عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه مدغشقر في إطار منافسات دور الـ8 لبطولة أمم إفريقيا بمصر.





حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.

خط الوسط: الياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري.



تشكيل مدغشقر ضد تونس CAN2019

حراسة المرمى: مليفين آدريان. خط الدفاع: مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري. خط الوسط: آمادا، آنسيت، ريان آينا. خط الهجوم: لالاينا، آندرياستيما آندريا.







مباراة تونس ضد مدغشقر والقنوات الفضائية الناقلة والبث المباشر

ستتابعون مباراة تونس ومدغشقر في البث المباشر عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وسيكون اللقاء بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف وعصام الشوالي، بالإضافة إلى نقل المباراة أيضًا عبر التردد الأرضي للتفلزيون التونسي، وكذلك قناة تايم سبورت الرياضية المصرية التي ستبثت المباراة أيضًا بتعليق المعلق المصري حاتم بطيشة وفهد العتيبي.









يلا شوت| مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر KORA PULS بدون تقطيع

يمكنكم مشاهدة مباراة تونس ضد مدغشقر مباشرة عبر موقع الفجر الرياضي، حيث نقدم لكم عدة روابط أهمها YALLA SHOOT لمتابعة ماتش تونس اليوم بجودة متعددة لجميع سرعات الإنترنت، تابع لايف LIVE مباراة تونس ومدغشقر في بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة نسور قرطاج بقيادة المتألق فرجاني ساسي والثعلب يوسف المساكني.

مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر مباشر اليوم الخميس الموافق 11 - 7 - 2019 في كأس أمم إفريقيا، سيكون عشاق الكرة العربية والإفريقية والتونسية تحديدًا على موعد هام ومرتقب، عندما يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره المدغشقري ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية yalla shoot المقامة على الملاعب المصرية، ويقدم لكم موقعكم المفضل - الفجر الرياضي - بثًا مباشرًا وحيًا لمشاهدة مباراة تونس ومدغشقر في بث مباشر بدون تقطيع وبعدة جودات مختلفة ومتنوعة.