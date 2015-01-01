نجوم "ذا فويس كيدز" ينتهون من تسجيل أغنية في حب مصر

قام الفنان الصاعد محمد البندي بتجميع نجوم "ذَا فويس كيدز" الموسم الثاني منهم من فريق تامر حسني محمد أسامة ومن فريق كاظم الساهر ميريتيا عماد ونورهان عرنسة ولقاء وزينه لعمل أغنية وطنيه في حب مصر بعنوان "قول يا تاريخ" كلمات الشاعر وليد زهير والحان خالد البندي وتوزيع موسيقى وليد مصطفى.

وقد انتهى ستوديو وتر من تسجيل الاوديو، ويستعد المخرج خالد البندي لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب لتكون أولى بدايات إنتاج ستوديو "وتر" للإنتاج والتوزيع الفني.