وكيل بوجبا يقربه من ريال مدريد بهذا القرار

أعرب وكيل باول بوغبا، مينو رايولا، عن أمله في التوصل إلى "حل " لجيمع الأطراف في الأزمة المرتبطة برحيل لاعب الوسط الفرنسي من ناديه الحالي، مانشستر يونايتد.









وأوضح رايولا في تصريحات لإذاعة توك سبورت البريطانية، أن النادي يعرف رغبة اللاعب "منذ وقت طويل".

وأضاف: "اللاعب لم يفعل شيئاً سيئاً، كان محترماً ومهنياً دائماً".









وقال: "من المثير للأسف أن يوجه بعض الأشخاص انتقادات دون معرفة جيدة للاعب، ويؤلمني أن النادي لم يتخذ موقفاً إزاء هذا الوضع".









وتأتي تصريحات رايولا بعدما أكد في صحيفة ذي تايمز أخيراً أن "الجميع يعرف رغبة باول في الرحيل".









ويرتبط اسم لاعب الوسط حالياً بريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.









ويوجد بوغبا حالياً مع زملائه في أستراليا، حيث يقيم مانشستر يونايتد معسكره التحضيري للموسم الجديد.



