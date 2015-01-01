أتلتيكو مدريد يضع برشلونة في ورطة كبيرة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، متمسك بموقفه من عدم التفاوض مع نادي برشلونة بشأن صفقة انتقال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.





وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه سيتعين على نادي برشلونة دفع كامل مبلغ 120 مليون يورو من الشرط الجزائي دفعة واحدة.



