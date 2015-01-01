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حساب المواطن يكشف عن إجراءات تسجيل التابع لرب الأسرة كفرد مستقل

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:08 م
حساب المواطن يكشف عن إجراءات تسجيل التابع لرب الأسرة كفرد مستقل
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أعاد حساب المواطن، التشديد على طريقة التسجيل كفرد مستقل وآليات التسجيل والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وجاء ذلك خلال رد حساب المواطن السعودي على استفسار مواطنة كانت تابعة لولي الأمر ثم أرادت التسجيل كفرد مستقل، فقال حساب المواطن: "في حال تمّ قبولك كفرد مستقل سوف تكون حالتك تابع "غير مؤهل" لدى رب الأسرة ويمكنه حذفك في هذه الحالة".

وتابع حساب المواطن أنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون احتساب التابع غير المؤهل، وفي حال انطبقت على الفرد المستقل معايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

ودعا حساب المواطن الراغبين في التعرف على قيمة الاستحقاق، إلى زيارة حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

ويترقب المواطنون اليوم إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حساباتهم البنكية، وفقا للآلية المتبعة في هذا الشأن.
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