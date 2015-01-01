"عاشا وماتا معًا".. انتشال جثتي شقيقين غرقا في مياه النيل ببني سويف

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انتشلت قوات وحدة الإنقاذ النهري ببني سويف، اليوم الثلاثاء، جثتي شقيقين، لقيا مصرعهما غرقًا، مساء الأحد، عقب قيامهما بالقفز من أعلى الكوبري العلوي، في مياه في نهر النيل، بدائرة قسم أول مدينة بني سويف.



وكان اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بورود بلاغًا عن حالتي غرق في مياه في نهر النيل، بدائرة قسم أول مدينة بني سويف.



وانتقل العميد محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبدالسلام، رئيس مباحث المديرية، وضباط وقوات وحدة الإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتبين من المعاينة التي أجراها المقدم محمود الشريف، رئيس مباحث قسم بني سويف، غرق "محمد ح.م" 17 سنة، وشقيقه حسين، 17 سنة طالب، يقيمان عزبة على سليمان، بني سويف.



وبسؤال شهود العيان من أصدقائهما، أقروا بأن الشقيقين اعتليا السور الحديدي للكوبري وقفزا في مياه النيل، ولم يخرجا إلى الآن، ولم يتهم والدهما أحدا بالتسبب في غرق نجليه ونفي الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.



وكلفت وحدة الإنقاذ النهري بموالاة البحث واتخاذ اللازم نحو انتشال جثتي الغريقين وباشرت التحقيق بإشراف المحامي العام لنيابات بني سويف، وبعد مرور 48 ساعة نجح فريق الإنقاذ النهري من تحديد مكان الجثتين وتمكنت من إنتشالهما، ونقلتهما سيارتي إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجارٍ إستخراج تصريح الدفن.



وقال أحد اصدقاء الضحيتين، فضل عدم ذكر أسمه، أنه الشقيقان كانا يحاولان التدريب على القفز من علو في مياه جارية، ما يعرف بـ"قفزة الثقة"، مشيرًا إى أنهما نجحا أكثر من مرة فى القفز فى المياه ولكن هذه المرة لم يتمكنا من الخروج ليلقيا حتفهما غرقًا.



وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية على سليمان، التابعة لمجلس قروي تزمنت الشرقية، على فقد الشقيقان، وانتشر فيديو على جروبات وصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صوره أحد مرافقي الشقيقان، أثناء محاولتهما القفز من أعلى السور الحديدي لكوبري النيل العلوي.

