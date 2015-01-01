جولة مفاجئة لـ أمين البحوث الإسلامية لمنطقة وعظ الجيزة لمتابعة سير العمل

أجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عيّاد جولة مفاجئة لمنطقة وعظ الجيزة لمتابعة منظومة العمل بالمنطقة، والوقوف على احتياجاتها بما يتناسب مع توسعات المرحلة المقبلة، والتأكد من انتظام الخدمات التي تُقدم للجمهور الخارجي، حيث تُعد الجيزة إحدى أهم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية وتحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال الدعوة والتوعية، ولذلك فإنه تم تغذيتها بعدد أكبر من الوعاظ للانتشار في مناطقها المختلفة والمترامية الأطراف.





وأكد الأمين العام خلال لقائه ببعض وعاظ المنطقة أن المرحلة القادمة تحتاج بذل المزيد من الجهود التوعوية لزيادة الوعي المجتمعي، مشيدا بالجهد المقدم حاليًا ومطالبًا بمزيد من تفعيل دورهم في التلاحم مع المواطنين والتواصل مع الشباب من خلال الانتشار في مدن وقرى الجيزة، مشيرا إلى أهمية الشعور بالمسئولية والتأهيل العلمي المستمر ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.





كما ناقش الأمين العام أثناء وجوده بالمنطقة المشكلات التي تعاني منها المنطقة وتؤثر على سير العمل اليومي وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى المقترحات التطويرية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع والمتطلبات اللازمة لذلك، كما استمع لرأي بعض الناس ممن تواجدوا داخل المنطقة في توقيت الزيارة للحصول على خدمات كالفتوى والمصالحات والتحكيم وحالات الوفاق الأسري، للتعرف على جودة الخدمة المقدمة لهم من العاملين بالمنطقة.



