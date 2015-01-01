إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 (صور)

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية الدورة الثانية والثلاثون في نسختها الجديدة.





قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الخامسة يعد حدث تاريخي حيث انه رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية من قبل ويعبر عن قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى وشهادة دولية تؤكد على ريادتها وأمنها.





وأوضح الصغير أن البريد المصري بهذه المناسبة لأصدر طابع ثلاثي الاشكال متصل يحمل الجزء الاول منه صورة لكأس البطولة وتميمة الدورة والطابع الاوسط مدون عليه كأس الامم الافريقية ومزود ببعض الزخارف العربية وفي الخلفية تظهر صورة للشمس وقت الشروق والجزء الاخير من الطابع تم تصميمه على شكل قارة افريقيا مضاف اليها أعلام جميع الدول المشاركة في البطولة ويعد الطابع الثلاثي من أنواع الطوابع المتصلة من حيث الشكل العام حيث انه تم تصميمه بشكل بانورامي يظهر معالم مصر الحضارية كما أصدر البريد المصري بهذه المناسبة بطاقة تذكارية مع الطابع الثلاثي تعبر عن تنظيم مصر لهذا الحدث الرياضي الهام مشيراً الي ان مقاس الطابع ٥سم x ٩سم اوفست متعدد الالوان وقيمته ١٢جنيهاً اما البطاقة التذكارية تم تصميمها بمقاس ٦سم x ٨سم اوفست متعدد الالوان وقيمتها ٥ جنيهات.





وأضاف أن البريد المصري يحرص دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والاحداث الهامة تخليداً لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.