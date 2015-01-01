"العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير" تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم

تصدر سهم، " العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير" قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً ، فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء " بنسبة 9.9% محققاً 11.5 جنيه، تلاه سهم " العقارية للبنوك الوطنية للتنمية "بنسبة 5.4% مغلقاً 4.3 جنيه، ثم " العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية " بنسبة 5.2% محققاً 681 جنيه.





وجاء سهم " العرفة للاستثمارات والاستشارات " بنسبة 4.7% محققاً 0.142 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم "ا رواد السياحة – رواد " بنسبة 3.5% مغلقاً 7.3 جنيه.



