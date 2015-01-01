ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير" تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:01 م
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
 تصدر سهم، " العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير" قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً ، فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء  " بنسبة 9.9% محققاً 11.5 جنيه، تلاه سهم " العقارية للبنوك الوطنية للتنمية "بنسبة 5.4% مغلقاً 4.3 جنيه، ثم " العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية " بنسبة 5.2% محققاً 681 جنيه.

وجاء سهم " العرفة للاستثمارات والاستشارات " بنسبة 4.7% محققاً 0.142 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم "ا رواد السياحة – رواد " بنسبة 3.5% مغلقاً 7.3 جنيه.

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم