جامعة بني سويف تشارك بالمؤتمر الدولي الـ20 لقادة مؤسسات التعليم العالي بأفريقيا

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن مشاركة الجامعة فى إفتتاح فعاليات المؤتمر الدولى العشرون لقادة مؤسسات التعليم العالي بالقارة الإفريقية. والذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز إستراتيجية التعليم العالي بالقارة الإفريقية بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات من 8 إلى11 يوليو 2019.



وأضاف رئيس الجامعة، أن المؤتمر يعد فرصة عظيمة للجامعات للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة، والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام وإفريقيا بوجه خاص.



جدير بالذكر، أن المؤتمر يضم ما يزيد عن 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية وتشارك فيه أكثر من 40 دولة من كل قارات العالم وعدد الجامعات المشاركة 180 جامعة و43 مؤسسة دولية.

