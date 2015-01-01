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بيراميدز يخطط للتعاقدد مع مدافع الجيش

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:56 م
بيراميدز يخطط للتعاقدد مع مدافع الجيش
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محمد الصو
 
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دخل مسؤولي نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، في مفاوضات جادة للتعاقد مع أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقت إدارة الفريق العسكري مفاوضات شفوية من جانب بيراميدز، لمعرفة الشروط الخاصة والمتطلبات للتنازل عن خدمات مدافع الفريق بالموسم الجديد.

ويسعى بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني الجديد، خاصة أن الفريق سيشارك في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي بالنسخة المقبلة.

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