رئيس جامعة بني سويف يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة تندرما الأثيوبية
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:56 م
احمد فتحي الدسوقي
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وقع الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والبروفيسور دونالد ما بندو نائب رئيس جامعة تندرما الأثيوبية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك فى عدد من المشروعات والأنشطة العلمية والبحثية. وذلك فى إطار توجه الدولة بالتعاون مع القارة الإفريقية فى شتى المجالات.
حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد مقلد مدير إدارة الوافدين، وعدد من عمداء الكليات.
وأوضح رئيس الجامعة أن الغرض من المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال البرامج والدرجات الأكاديمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تدريب وتطوير أداء الخريجين وفتح أفاق تعاون بين الكليات المناظرة، علاوة على عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المشتركة وتبادل المعلومات والإستشارات.
حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد مقلد مدير إدارة الوافدين، وعدد من عمداء الكليات.
وأوضح رئيس الجامعة أن الغرض من المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال البرامج والدرجات الأكاديمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تدريب وتطوير أداء الخريجين وفتح أفاق تعاون بين الكليات المناظرة، علاوة على عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المشتركة وتبادل المعلومات والإستشارات.
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