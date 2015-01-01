ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس جامعة بني سويف يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة تندرما الأثيوبية

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:56 م
رئيس جامعة بني سويف يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة تندرما الأثيوبية
Advertisements
طباعة
احمد فتحي الدسوقي
 
Advertisements
وقع الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والبروفيسور دونالد ما بندو نائب رئيس جامعة تندرما الأثيوبية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك فى عدد من المشروعات والأنشطة العلمية والبحثية. وذلك فى إطار توجه الدولة بالتعاون مع القارة الإفريقية فى شتى المجالات.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد مقلد مدير إدارة الوافدين، وعدد من عمداء الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الغرض من المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال البرامج والدرجات الأكاديمية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تدريب وتطوير أداء الخريجين وفتح أفاق تعاون بين الكليات المناظرة، علاوة على عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المشتركة وتبادل المعلومات والإستشارات.
Advertisements
المزيد عن: مصر جامعة بني سويف اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم