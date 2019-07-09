"ليفت سلاب مصر " تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم الثلاثاء 9-7-2019





تصدر سهم، " حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء " بنسبة 15.2% محققاً 0.702 جنيه، تلاه سهم " اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية "بنسبة 4.3% مغلقاً 7.9 جنيه، ثم " القابضة المصرية الكويتية " بنسبة 4.1% محققاً 1.3 جنيه.





وجاء سهم " ارابيا انفستمنتس هولدنج " بنسبة 4% محققاً 0.510 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم "ا الدلتا للسكر " بنسبة 3.6% مغلقاً 11.5 جنيه.



