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"ليفت سلاب مصر " تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم الثلاثاء 9-7-2019

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:54 م
ليفت سلاب مصر تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم الثلاثاء 9-7-2019
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم، " حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء  " بنسبة 15.2% محققاً 0.702 جنيه، تلاه سهم " اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية "بنسبة 4.3% مغلقاً 7.9 جنيه، ثم " القابضة المصرية الكويتية " بنسبة 4.1% محققاً 1.3  جنيه.

وجاء سهم " ارابيا انفستمنتس هولدنج " بنسبة 4% محققاً 0.510 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم "ا الدلتا للسكر " بنسبة 3.6% مغلقاً 11.5 جنيه.

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