أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش "28 عاماً".





وكتب حساب النادي عبر "تويتر": "الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش لثلاث سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".









وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ لتعزيز صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية، للمنافسة بشكل قوي في الموسم المقبل.