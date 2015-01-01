ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:55 م
الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش "28 عاماً".

وكتب حساب النادي عبر "تويتر": "الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش لثلاث سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".


وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ لتعزيز صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية، للمنافسة بشكل قوي في الموسم المقبل.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم