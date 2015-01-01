"عبد الكريم" مديرًا لمصانع سكر نجع حمادي في قنا



وكان الكيميائي أحمد عبدالكريم، يعمل مديرًا لمصانع سكر قوص للصناعات التكاملية، قبل تعيينه مديرًا لمصانع سكر نجع حمادي، عقب نقل الكيميائي عادل ايوب، للعمل بمنصب العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر.



ويعد مصنع السكر بنجع حمادي، من اكبر مصانع السكر في الجمهورية، وتبلغ مساحته الإجمالية تبلغ 123 فدانا، والذي تم إنشاؤه عام 1897، وينتج السكر الأبيض، ومولاس العسل، والباجاس "مصاص"، وطينة المرشحات، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 150 ألف طن سنويا.



أصدر المحاسب محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، قرارًا بتعيين الكيميائي أحمد عبدالكريم، مديرًا لمصانع سكر نجع حمادي، شمال محافظة قنا.