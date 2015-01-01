الشورى يحسم مقترح مشروع "هيئة إدارة الأزمات والكوارث": غير ملائم

وافق مجلس الشورى، اليوم، على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية المقدم من عضوَي المجلس د. أيمن فاضل؛ و د. ثامر البراك؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.





وفي وقت سابق، اليوم، قرر المجلس عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1430/2/1هـ، المقدم من عضوَي المجلس د. جواهر العنزي؛ وأ. محمد العجلان؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.



