شراكة ثلاثية لإطلاق مشروع لتصنيع محطات الطاقة البحرية والكهربائية بالخُبر

وقّع كل من الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)، وشركة أرامكو السعودية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة (HHI)، اتفاقية ثلاثية لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، تنشئ بموجبها مشروعاً مشتركاً لتصنيع محطات الطاقة البحرية والكهربائية الثنائية ورباعية الأشواط والمضخات البحرية، في منشأة صناعية يكون مقرها مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية.





وسيقوم المشروع المشترك، الذي يعد أول منشأة لتصنيع المحركات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتصنيع المحركات والمضخات البحرية التي تشغل السفن والمعدات البحرية المساعدة والمولدات الكهربائية وأنظمة الدفع.. كما سيتم استخدام محركاتها المنتجة في دفع السفن التجارية وتوليد الطاقة الكهربائية وكمضخات لزيت الشحن وفي منصات الحفر البحري.





وستستفيد المنشأة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة على مفترق طرق التجارة الدولية بين القارات الثلاث، مما يمثل خطوة أخرى في سبيل تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي فريد للتجارة البحرية العالمية.





حضر حفل التوقيع المشترك كل من: الرئيس التنفيذي لـ "دسر" الدكتور رائد الريس؛ ورئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر؛ ونائب الرئيس لتطوير الأعمال محمد العساف؛ ونائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة كي دونج لي.





من جهته، علّق الدكتور الريس؛ قائلاً: "تمثل هذه الشراكة التزاماً منا بتمكين ودعم نمو القطاع الخاص المحلي من خلال إطلاق الإمكانات الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".





وأضاف: "يشكل هذا التحالف أول مشاريعنا المشتركة مع منظمتين لهما ثقلهما على الصعيد العالمي، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع شركائنا ومساهمينا لضمان استمرارنا في دعم الصناعات الوطنية تماشياً مع رؤية المملكة 2030".





واختتم الريس؛ بالقول: "من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 720 وظيفة، وسيشجع نقل المعرفة والدراية الصناعية إلى المملكة العربية السعودية. استثمارنا في هذه المشاريع يعكس سعينا الجاد لدعم مبادرات تنويع الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء ودعم سلاسل التوريد الصناعية المستدامة التي تلبي الطلب المحلي والإقليمي لسنوات مقبلة".





جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد هو الأول من نوعه في المنطقة، وتمتلك "أرامكو السعودية" منه ما نسبته 55 %، في حين تمتلك "دسر" 15 %، و"هيونداي للصناعات الثقيلة" النسبة الباقية التي تبلغ 30 %.. وسيكون المشروع هو المورد الرئيس لعديد من الصناعات البحرية المحلية والعالمية.