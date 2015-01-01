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شاهد.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس تصوير "ولاد رزق 2"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:41 م
شاهد.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس تصوير ولاد رزق 2
عمرو يوسف
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان عمرو يوسف، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها من كواليس تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق".

وظهر عمرو يوسف فى الصورة خلال كواليس تصوير فيلم "ولاد رزق".

فيلم "ولاد رزق 2.. عودة أسود الأرض" إنتاج سينرجى، وطارق العريان. 

ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد عز وأحمد الفيشاوى، وأحمد داود، وكريم قاسم، وخالد الصاوى، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.
شاهد.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس تصوير "ولاد رزق 2"
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