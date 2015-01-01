"السعودية للكهرباء" عن كابينة "ربوة جدة": استبدلناها بجديدة وعزلنا المحترقة

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع ما نشرته "سبق" حول واقعة كابينة الكهرباء بحي الربوة بجدة، مؤكدة أنه تم استبدال الكابينة وعزل الكابينة القديمة المحترقة وتأمين إمدادات الكهرباء إلى العقارات المتضررة مؤقتاً حتى تم استبدالها بكابينة جديدة خلال ساعات قليلة".





تفصيلاً، استبدلت الشركة السعودية للكهرباء الكابينة التي ظهرت في صور متداولة وهي محترقة في حي الربوة بجدة، وذلك وفقاً لمعايير السلامة الكهربائية المعتمدة.





وبينت الشركة في ردها على ما نشرته "سبق" بتاريخ ٢٠١٩/٧/٨ بعنوان "حريق كابينة كهرباء يتسبب باحتراق مركبتين بحي الربوة" أنه تم على الفور استنفار الفرق الفنية وفرق الصيانة إلى الموقع، وعمل المختصون بالتعاون مع الدفاع المدني على ضمان إجراءات ومعايير السلامة في الموقع، ومن ثم البدء في استبدال الكابينة".





وأضافت: "تم عزل الكابينة القديمة المحترقة وتأمين إمدادات الكهرباء إلى العقارات المتضررة مؤقتاً حتى تم استبدالها بكابينة جديدة خلال ساعات قليلة".





وأعربت "السعودية للكهرباء" عن تقديرها للمواطنين والمقيمين الذين يبلغون عن أي ملاحظات تخص السلامة الكهربائية، وأن فرق الصيانة والطوارئ لديها جاهزة على مدار الساعة لسرعة التعامل مع مثل هذه الملاحظات بأقصى سرعة.





كما لفتت الشركة إلى أنها تستقبل أي بلاغات حول السلامة الكهربائية على رقم صديق الكهرباء (0533991100) بتطبيق واتساب، سرعة التعامل معها، والحفاظ على السلامة العامة، وضمان موثوقية الخدمة.