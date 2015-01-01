ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول رد فعل من مصر عقب اعتزام تركيا التنقيب في محيط قبرص

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:40 م
أول رد فعل من مصر عقب اعتزام تركيا التنقيب في محيط قبرص
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وطالبت الخارجية بضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

ودانت قبرص والاتحاد الأوروبي عزم تركيا القيام بعمليات تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، على الرغم من تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها، إذا لم توقف عملياتها غير المشروعة بالتنقيب.
Advertisements
المزيد عن: قبرص تركيا الخارجية المصرية التنقيب عن الغاز أردوغان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم