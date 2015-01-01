أول رد فعل من مصر عقب اعتزام تركيا التنقيب في محيط قبرص

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.





وطالبت الخارجية بضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.



