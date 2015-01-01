"مفاتيح النجاح".. جلسة حوارية بفرع ثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقد قسم المرأة بمكتبة الفيوم العامة جلسة حوارية بعنوان "مفاتيح النجاح" تناولت التعريف بمفهوم النجاح بأنه هو القدرة على تحقيق كل ما يتمناه الشخص سواء فى حياته الشخصية أو المهنية، فهو شئ ضروري يسعى إليه الجميع وهو من أجمل الأمور التى يحققها الإنسان فى حياته، كما أوضّح مفاتيح النجاح وهي الدوافع والصبر والطاقة والالتزام والمهارة والتوقعات، مع شرح لكل منهما على حده، إلي جانب تمرين بسيط لرسم شجرة تسمى شجرة الأمنيات وتوزيع ورق على الأطفال وقيام كل طفل بكتابة الهدف المحدد له وكيفية السعي والوصول إلى تحقيقه.



