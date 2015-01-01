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"مسجل" و"عيار ناري".. تكثيفات أمنية لضبط المتهم بالشروع في قتل صديقه بالحوامدية

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:36 م
مسجل وعيار ناري.. تكثيفات أمنية لضبط المتهم بالشروع في قتل صديقه بالحوامدية
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إيمان عبد العاطي
 
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يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لضبط مسجل خطر شرع في قتل زميله، إثر نشوب مشاجرة بينهما بنطاق مركز الحوامدية.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بسلاح ناري بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث المركز، وتبين نشوب مشاجرة بين عاطلين، أطلق خلالها أحدهما عيار ناري بفرد خرطوش صوب الثاني محدثا إصابته التي نقل إلى المستشفى على إثرها، وفر هاربا.

وكلف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بتشكيل فريق بحث، وتحديد مكان المتهم الهارب وسرعة القبض عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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