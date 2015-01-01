اليوم.. إنطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة لمعرفة نتائج دورة المراقبة من البكالوريا

أعلنت وزارة التربية في بلاغ أنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان الباكالوريا في دورة المراقبة لسنة 2019 والراغبين في الحصول على نتائجهم التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة ابتداء من اليوم الثلاثاء 9 جويلية على الساعة العاشرة صباحا وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005.





وذكرت الوزارة أنها توفر خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي 'أس أم أس'، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس واوريدو وأورونج بسعر إجمالي قدره 950 مليم.





وتكون الإرسالية على النحو التالي:





BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.