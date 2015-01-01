ارتفاع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 34.1%

أعد مكتب التمثيل التجارى فى واشنطن تقريراً عن تطور العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة يناير – ابريل 2019، وتضمن التقرير عرضا وتحليلا لإحصاءات التبادل التجارى بين البلدين خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، مستندا على البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.





وأوضح التقرير ارتفع إجمالى الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 34.1% خلال فترة الدراسة لتسجل 892.3 مليون دولار مقابل 665.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو 227 مليون دولار.





وبلغت الصادرات المصرية البترولية 176.9 مليون دولار خلال هذه الفترة من 2019 مقارنة بحوالى 122.9 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2018 بزيادة نسبتها 44% وقيمتها 54 مليون دولار، وتمثل الصادرات البترولية نحو 19.8% من إجمالى الصادرات المصرية.





كما سجل التقرير ارتفاع الصادرات المصرية السلعية "غير البترولية" بنسبة 31.8% لتبلغ 715.4 مليون دولار خلال فترة الدراسة مقابل 542.5 مليون دولار فى الفترة المثيلة من العام الماضي، وبارتفاع قيمته 172.9 مليون دولار، وبذلك تمثل الصادرات السلعية المصرية 80.2% من إجمالى الصادرات المصرية للولايات المتحدة خلال يناير- ابريل 2019.





ووفقا للتقرير، تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية السلعية "غير البترولية" للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة يناير- ابريل 2019 فى المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 377.3 مليون دولار ويمثل هذا البند 42.3% من إجمالى صادرات مصر إلى الولايات المتحدة وبزيادة نسبتها 10.6% عن الفترة المثيلة من العام الماضي، تليها القطع والأعمال الفنية بقيمة 106.7 مليون دولار وبارتفاع نسبته 752%، الحديد والصلب بقيمة 41.6 مليون دولار وبارتفاع نسبته 10%، الملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 34.4 مليون دولار وبارتفاع نسبته 78.6% ، اللدائن ومنتجاتها بقيمة 27 مليون دولار وبارتفاع نسبته 195.7%، الألومنيوم ومنتجاته بقيمة 25.7 مليون دولار وبارتفاع نسبته 703.8%، محضرات من خضر أو فاكهة بقيمة 12.3 مليون دولار وبارتفاع نسبته 12.7%، الزجاج ومنتجاته بقيمة 8.9 مليون دولار وبارتفاع نسبته 237%، الخضراوات بقيمة 8.4 مليون دولار وبارتفاع نسبته 41.8%، بذور وأثمار زيتية بقيمة 6.4 مليون دولار وبارتفاع نسبته 12.6%، زيوت عطرية وراتنجات عطرية بقيمة 6.2 مليون دولار وبارتفاع نسبته 0.6%،





وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية من بنود أخرى أهمها الأسمدة بقيمة 14 مليون دولار وبانخفاض نسبته 46.4% عن الفترة المثيلة من العام الماضي، والورق والورق المقوى بقيمة 4.9 مليون دولار وبانخفاض نسبته 45.5%.





وفى عرضه لأداء الصادرات المصرية المستفيدة من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ومن النظام المعمم للمزايا GSP، أفاد التقرير بارتفاع صادرات هذه المناطق بنسبة 10% لتصل إلى 329.3 مليون دولار خلال الفترة يناير- ابريل 2019 مقابل 299.5 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2018، كما ارتفعت الصادرات فى إطار النظام المعمم للمزايا GSP بنسبة 87.5% لتحقق 51.6 مليون دولار مقابل 27.5 مليون دولار خلال العام السابق.





ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير وجود زيادة فى الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الدراسة بنسبة 22.5% حيث بلغت قيمتها 2074.3 مليون دولار مقابل 1693.5 مليون دولار فى الفترة المثيلة من 2018، وبزيادة بلغت 380.8 مليون دولار.





وقد تمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة فى الفترة يناير- ابريل 2019 فى الحبوب والبذور والأثمار الزيتية بقيمة واردات 418.4 مليون دولار وبانخفاض نسبته 4.2% مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، الطائرات وأجزائها بقيمة 362.7 مليون دولار وبارتفاع نسبته 304.6%، وقود وزيوت بترولية ومنتجاتها بقيمة 231.2 مليون دولار وبانخفاض نسبته 6.6%، المفاعلات النووية والمراجل والآلات الميكانيكية بقيمة 164 مليون دولار وبانخفاض نسبته 9.7%، السيارات والمركبات وأجزائها بقيمة 152.3 مليون دولار وبارتفاع نسبته 168.8%، الحبوب بقيمة 134.1 مليون دولار وبزيادة نسبتها 74.3%، اللدائن ومنتجاتها بقيمة 92.4 مليون دولار وبانخفاض نسبته 2.9%، المعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 79.7 مليون دولار وبزيادة نسبتها 66.8%، أجهزة للبصريات والتصوير أو الفحص بقيمة 48.2 مليون دولار وبزيادة نسبتها 11%، الكيماويات العضوية بقيمة 40.6 مليون دولار وبزيادة نسبتها 116.2% .





وبصفة عامة، أكد التقرير ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 25.7% ليسجل 2966.6 مليون دولار خلال الفترة يناير- ابريل 2019 مقابل 2358.9 مليون دولار خلال العام السابق وبزيادة قيمتها نحو 607.7 مليون دولار، وبذلك سجل الميزان التجارى المصرى مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة يناير- ابريل 2019 عجزا قيمته 1182 مليون دولار، مقابل 1028.1 مليون دولار خلال العام السابق بنسبة ارتفاع 15% بين الفترتين.



