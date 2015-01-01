كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": محمد صلاح "متواضع" في أمم إفريقيا

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي اندهاشه لخروج المنتخب المصري المبكر من بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": "الأمر ليس هينًا على أصحاب الأرض والجميع مسئول عن الخروج ولا بد من التصحيح في الفترة المقبلة".

وأضاف كارتيرون: "فوجئت بمستوى محمد صلاح في البطولة.. توقعت منه أكثر من ذلك ولكنه لم يكن على مستوى الحدث القاري وكان مستواه متواضعًا".

وخرج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد بدور الستة عشر للبطولة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.