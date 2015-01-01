وزارة الداخلية تنفي خبر إنقلاب حافلة سياحية

نفت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الثلاثاء 09 جويلية 2019، ما راج من أخبار حول انقلاب حافلة سياحية أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.





وأكدت الداخلية أنه لا أساس لهذا الخبر من الصحة، وما تم تداوله لا يعدو أن يكون إلا إعادة نشر لخبر حادث المرور الذي جد بولاية قابس يوم 07 أفريل 2019.





ودعت الداخلية في ذات البلاغ للتحري قبل ترويج الأخبار، قائلة "فالرجاء من الجميع مزيد التحري قبل تداول مثل هذه الأخبار، لما لذلك من انعكاسات سلبية لدى عموم المواطنين".