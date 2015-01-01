تعاون جديد بين محمد محسن والمالكي عقب نجاح "حبايب زمان"

يتعاون الفنان محمد محسن، للمرة الثانية مع الشاعر أحمد المالكي، في أغنية جديدة وذلك عقب نجاحهما سويا في أغنية "حبايب زمان".





وتكون الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر أحمد المالكي وألحان الملحن محمدعبيه وتوزيع إلهامي دهيمه، ولم يستقر محسن، حتي هذه اللحظة علي طرحها سواء "سنجل" أو ضمها لأغاني ألبومه الجديد الذي يعمل عليه حاليا.





ويقوم محسن، حاليا بإستماع عدد كبير من الأغاني لإختيار الأفضل وضمهم للألبوم الذي لم يستقر حتي الأن علي موعد لطرحه.





يذكر ان أغنية "حبايب زمان" ضمن أغاني ألبومه الأخير الذي يحمل نفس عنوان هذه الأغنية، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان شريف بدر، توزيع ومكساج أحمد إبراهيم.



