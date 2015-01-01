رسمياً.. الحزم يستعير عبدالعزيز مجرشي

أعلن مجلس إدارة نادي الحزم، برئاسة عبدالله المقحم، رسمياً منذ قليل، التعاقد مع عبدالعزيز مجرشي، محور فريق الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وتمكن مسؤولو نادي الحزم من الحصول على توقيع مجرسي لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، من أجل تعزيز قوة الفريق بدايةً من الموسم الجديد.





وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم، تنهي التوقيع مع اللاعب عبدالعزيز مجرشي (محور)، بنظام الإعارة لمدة سنة، وسبق له تمثيل ناديي الاتفاق والباطن”.





ولعب مجرشي صاحب الـ23 عاماً في صفوف الاتفاق، وخلال فترة تواجده مع الفريق تمت إعارته إلى الفيحاء مطلع إلى 2018 ومن ثم الباطن مطلع عام 2019 .