لديه 3 عروض.. الشهراني يقترب من الرحيل عن الأهلي

حسمت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، مصير عبدالعزيز الشهراني، صانع ألعاب فريق “الراقي”، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.





وقام مسؤولو النادي الأهلي، باستبعاد الشهراني من قائمة الفريق المتواجدة في معسكر الإعداد الخارجي ، والمقام حالياً بالنمسا، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.









وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة الأهلي تخطط لإعارة الشهراني، بعد أن تم استبعاده من معسكر إعداد الفريق للموسم المقبل.





وأوضحت الصحيفة السعودية، أن الشهراني يرحب بالخروج من الأهلي، بحثاً عن فرصة للعب بشكل أساسي، خاضةً في ظل اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدماته في “ميركاتو” الصيف.





وأشارت “الرياضية” إلى أن الشهراني يمتلك 3 عروض من أندية سعودية، موضحةً أن الثلاثي أبها والتعاون والفتح استفسر على موقف اللاعب من الأهلي لضمه.