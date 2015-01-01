أربعة أجانب محتجزين بشأن صلاتهم بالمتشددين في ماليزيا

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قالت الشرطة اليوم الثلاثاء إن ماليزيا احتجزت أربعة أجانب بينهم اثنان من روهنجيا من ميانمار للاشتباه في تورطهم في جماعات متشددة.



وماليزيا هي موطن لعشرات الآلاف من مسلمي الروهينجا، الذين وصلوا لسنوات إلى الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا من ميانمار أو بنغلاديش لطلب اللجوء.



وأفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 700.000 لاجئ من الروهينجا فروا من غرب ميانمار متوجهين إلى بنغلاديش، بعد أن هاجم المتمردون قوات الأمن في ميانمار في أغسطس 2017، مما أدى إلى حملة قمع كاسحة بقيادة الجيش.



وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بادور في بيان: "إنه تم اعتقال كل من المشتبه بهم من الروهنجيا لتقديمهم الدعم لجيش أراكان روهينجيا للإنقاذ، وهي الجماعة المتمردة التي يقال إنها كانت وراء هجمات عام 2017.



وصرح أيضًا: "أن أحد المشتبه بهم، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 41 عامًا، أصدر تهديدًا بالقتل ضد رئيسة وزراء بنغلاديش شيخ حسينة في مقطع فيديو تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي.



ومن بين المشتبه بهم الآخرين المحتجزين مواطن فلبيني يبلغ من العمر 54 عامًا له صلات مزعومة بأبو سياف، وهي منظمة متشددة.



جدير بالذكر أن ماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ أن شن مسلحون سلسلة من الهجمات في جاكرتا، وعاصمة إندونيسيا المجاورة، في يناير 2016.



