الحاكم الظالم أردوغان.. إياد أصغر مشارك في صالون أتيليه القاهرة
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:00 م
الفجر الفني
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تحت عنوان "الحاكم الظالم أردوغان"، شارك أصغر عارض في صالون أتيليه القاهرة الثانوي، الذي تم افتتاحه، بحضور نخبة من أهم فناني مصر الذين ينتمون لمختلف المدارس الفنية.
اللوحة أبدعها الفنان اياد محمود الشناوي (16 عاما) الطالب بالصف الثاني الثانوي بعد تأثره بالممارسات اللا أخلاقية الديكتاتورية لحاكم تركيا رجب طيب أردوغان.
وقال إياد إنه تابع تداعيات الانقلاب المزعوم ضد أردوغان وما تبعه من ممارسات غير إنسانية كتزايد حالات الإعدام، والاعتقالات، وتضييق الحريات، والتنكيل بالمعارضين، على مدار العامين الماضيين.
وشرح الطالب بالصف الثاني الثانوي كيف أن عداء أردوغان غير المسبوق وغير المبرر لمصر وقيادتها لفت نظره أكثر من مرة، خاصة مع إصرار أردوغان على دعم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيه إياد في مسابقة فنية، فسبق وشارك في العديد من المسابقات والمعارض الفنية، وحصل من خلالها على العديد من الجوائز سواء على مستوى المدارس أو المراكز الثقافية المختلفة.
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