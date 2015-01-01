النصر يمنح الشباب الضوء الأخضر لضم متوسط ميدانه

يقترب راكان الشملان، لاعب خط وسط فريق النصر، من الرحيل عن صفوف “العالمي”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والانضمام لأحد أندية الدوري السعودي.





وكان الشملان خرج من حسابات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، في الموسم الجديد، حيث طلب المدرب التخلص من اللاعب في “ميركاتو” الصيف.





وحدد فيتوريا الشملان ضمن اللاعبين المحليين الذين يرغب في الاستغناء عنهما، بالإضافة لكل من نواف الفرشان وخالد الشويع وسالم علي ومتعب المطلق.





بحسب ما أوردته تقارير صحفية متعددة، اليوم، فإن أصحاب القرار في نادي النصر، قد وافقوا على انتقال الشملان لفريق الشباب، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.