الرائد يحسم موقفه من عرض الشباب للتوقيع مع الشهري

حسمت إدارة نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، موقفها من العرض الذي قدمته نظيرتها في نادي الشباب، للتعاقد مع صالح الشهري، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وارتبط اسم الشهري أيضاً بالانتقال لصفوف الهلال، بعد أن انتشرت أنباء عن اقتراب إدارة “الزعيم” من التوقيع مع مهاجم محلي.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية، فإن إدارة الشباب قدمت عرضاً لنادي الرائد، من أجل الحصول على توقيع الشهري، بدايةً من الموسم الجديد.





وأوضحت الصحيفة السعودية، أن مسؤولو الرائد قاموا برفض عرض الشباب لضم الشهري، مشيرةً إلى أن السبب هو ضعف العائد المادي.

وأكدت “الاقتصادية” أن إدارة الرائد ستوافق على التخلي عن خدمات الشهري، في حال قام مسؤولو الشباب برفع نسبة النادي في عرضها لضم اللاعب.





وبدأ الشهري صاحب الـ25 عاماً مسيرته مع الأهلي السعودي، وانتقل إلى بيرامار البرتغالي في أبريل 2012 لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة، بدأها في فترة استعداد لمدة 6 شهور قضاها في نادي مافرا أحد أندية الدرجة الثانية من أجل التأقلم على الأجواء الأوروبية.





وانضم الشهري لصفوف الرائد في عام 2015 الماضي، قادماً من الأهلي السعودي.