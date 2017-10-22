تحديث جديد| أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:54 م
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شهدت أسعار العملات حالة من الاستقرار خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7-2019، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 16.54 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع، وجاءت اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم على النحو التالي:
سعر الدينار الكويتى اليوم
سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم
54.46 جنيه للشراء
54.88 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه
18.57 للشراء
18.70 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم
20.68 جنيه للشراء
20.87 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم
4.40 جنيه للشراء
4.44 جنيه للبيع.
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